Появились новые изображения бюджетного iPhone 9

Появились новые качественные изображения бюджетного смартфона iPhone 9 или iPhone SE 2.

Первым рендерные изображения опубликовал словацкий ресурс SvetApple.

Этот гаджет, судя по представленным снимкам, сделали в стиле iPhone 8. Смартфон на снимках показан в трех вариантах: в красном, черном и белом корпусе. У iPhone 9, как и у iPhone 8, исходя из этих фотографий, есть сканер отпечатков пальцев на домашней кнопке. А вот оформление основной камеры у гаджетов отличается.

Предварительно, iPhone 9 будет выходить с основной одинарной камерой. Он получит матовое покрытие задней панели. Диагональ экрана этого гаджета будет 4,7 дюйма. От iPhone 8 новинка будет отличаться более мощными комплектующими. В частности, iPhone 9 получит более современную однокристальную систему А13 и 3Гб оперативной памяти.

Базовая версия iPhone 9 с 64Гб встроенной памяти выйдет на рынок с ценником в 399 долларов. Его официально представят в марте, и тогда же он выйдет на рынок. А уже в феврале компания начнет его массовое производство.