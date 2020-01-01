Ученые узнали состав атмосферы древней Земли

Используя компьютерное моделирование ученым из Вашингтонского университета удалось воссоздать атмосферу Земли 2,7 млрд лет назад.

По словам исследователей, на тот период она на 70% состояла из углекислого газа.

Ученые пытаются выяснить, какие процессы происходили на планете, и как они повлияли на состояние атмосферы. Хотя ученые предполагали давно, что атмосфера ранее была не такой, как в наше время, убедительные доказательства этому были получены только сейчас, пишет Индикатор.

По словам исследователей, им удалось обнаружить множество микрометеоритов, которые приземлились на Земле примерно 2,7 миллиарда лет назад. Это соответствует архейскому эону — периоду времени, в течение которого, как считается, впервые появилась жизнь на Земле. Как показал анализ этих микрометеоритов, они содержали не только много железа, но и вюстит.

Вюстит возникает при окислении железа. Но для этого необходимы условия, которых на Земле нет. Но если метеорит, размером не более зерна, будет падать на поверхность планеты, то может возникнуть вюстит.

Ученые воссоздали компьютерную модель, которая показала, какой могла быть атмосфера, чтобы сформировался вюстит.

Модель показала, что обнаруженные образцы вюстита могли возникнуть, если микрометеориты пролетали через атмосферу, богатую углекислым газом (от 60% до более чем 70%). При еще большем количестве углекислого газа климат на Земле был бы теплее, поэтому возникли бы условия, идеальные для возникновения жизни в жидкой воде.