Цены на популярные смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко обвалились

Компания HMD Global официально объявила о снижении цен на две модели популярных смартфонов бренда Nokia. Так, цены упали на смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2. Данные девайсы функционируют под управлением чистой операционной системы Android без оболочек. Теперь гаджеты стали доступнее покупателям. Цена на них резко снизилась, несмотря на то, что они появились в продаже относительно недавно – в октябре 2019 года.

Так, Nokia 6.2 сейчас стоит 175 долларов. При этом в ней имеется: 6,3-дюймовый дисплей FullHD; SoC Snapdragon 636; 4 ГБ оперативной памяти; 64 ГБ флэш-памяти; фронтальная камера на 8 Мп; аккумулятор емкостью 3500 мАч.

Nokia 7.2 стоит дороже - 217 долларов. Этот гаджет более функционален.