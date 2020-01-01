Цены на популярные смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко обвалились

Сегодня, 20:35

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Цены на популярные смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко обвалились

Компания HMD Global официально объявила о снижении цен на две модели популярных смартфонов бренда Nokia. Так, цены упали на смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2.  Данные девайсы функционируют под управлением чистой операционной системы Android без оболочек. Теперь гаджеты стали доступнее покупателям. Цена на них резко снизилась, несмотря  на то, что они появились в продаже относительно недавно – в октябре 2019 года.

Так, Nokia 6.2 сейчас стоит 175 долларов. При этом в ней имеется: 6,3-дюймовый дисплей FullHD; SoC Snapdragon 636; 4 ГБ оперативной памяти; 64 ГБ флэш-памяти; фронтальная камера на 8 Мп; аккумулятор емкостью 3500 мАч.

Nokia 7.2 стоит дороже - 217 долларов. Этот гаджет более функционален.

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