Dr. Web обнаружил неудаляемый Android-вирус

Новый вирус-троян Android.Xiny.5260 обнаружили эксперты компании Dr. Web.

О нем сообщается в отчете, который подготовили специалисты Dr. Web. Они отметили, что этот вирус, после того как он заражает смартфон, работающий на ОС Android, практически невозможно удалить.

Выявили этот Android-вирус специалисты по кибербезопасности в одном из приложений, доступных на Google Play.

Установлено, что этот вирус имеет сразу несколько модификаций. Одна из них позволяя оператору вируса получить прибыль от программ с оплатой за установку. Еще одна модификация, заражая приложения, собирает персональные данные, в том числе номера контактов и пароли, пишет Лента.Ру.



Вирус этот был запущен еще в 2015 году. Но он все еще продолжает заражать устройства. Его создавали под ОС Android 5.1 и более старые системы. Эти версии ОС используют около 25% пользователей Android.

Назвать количество зараженных гаджетов в компании Dr. Web даже примерно не могут.

Стоит отметить, что Android.Xiny.5260 очень сложно удалить с устройства после заражения. Даже если стереть все зараженные приложения, вирус останется. Для его уничтожения придется полностью перепрошивать ОС.