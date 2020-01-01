В сети опубликованы первые официальные рендеры Samsung Galaxy S20

До момента официальной презентации южнокорейской компанией Samsung всей модели линейки Galaxy S20 остается две недели, но в сеть уже выложили много официальных рендеров всех смартфонов - постарался инсайдер Исхан Агарвал.

Базовая модель Samsung Galaxy S20 выйдет также в версии с 5G и в нескольких ярких расцветках, в том числе в розовом и голубом цвете. У смартфонов будет Infinity-O дисплей и почти идентичные характеристики. Различие только в камере. У модели S20+ она будет четверная, а у базовой версии S20 - тройная.

Ориентировочная стоимость новинки в базовой версии, как полагают инсайдеры, порядка 900 евро. Цена S20+ будет стартовать от 1100 евро.

Флагман Samsung Galaxy S20 Ultra 5G будет стоить в пределах 1400-1600 евро. Цена оправдана, так как гаджет отличается мощной камерой на 108 Мп, с 10-кратным оптическим и 100-кратным гибридным зумами.

S20 Ultra будет способен снимать видео в 8K.