Huawei презентовала в России ультралегкие ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15

Китайская компания Huawei привезла в Россию ноутбуки MateBook D с диагональю на 14 и 15,6 дюймов. Презентация гаджетов состоялась сегодня, 24 января.

MateBook D 14 и MateBook D 15 получили от производителя функцию Multiscreen Collaboration. Она позволяет быстро подключиться к смартфонам и работать на одном экране. Чтобы активировать ее, необходимо прикоснуться смартфоном прикоснуться к метке NFC. Пользователю после этого можно работать с комфортом - включается прямая передача файлов через Wi-Fi и Bluetooth. К тому же, управлять своим смартфоном можно прямо с ноутбука.

Необходимо отметить, что для активации режима Multiscreen Collaboration необходим смартфон с новейшей фирменной прошивкой EMUI 10, которую компания только недавно начала распространять. Предполагается, что большинство устройств получат ее в феврале.

Еще одно достоинство ноутбуков - легкость, компактность и тонкие рамки. Так, ноутбук с диагональю на 14 весит всего 1,38 кг, а 15-дюймовый - 1,53 кг.

Гаджеты оснащены IPS-экранами с разрешением Full HD (1920 х 1080), а также получили от производителя новейшие процессоры AMD Ryzen 5 3500U, по 8 Гб оперативной памяти, а также 256 и 512 Гб флэш-памяти. Время автономной работы - до девяти с половиной часов.

Ноутбуки комплектуются зарядными устройствами мощностью 65 Вт с разъемом USB Type-C. Они также могут использоваться для быстрой зарядки смартфона либо планшета.

Новинки ожидаются в продаже российских магазинов уже с 14 февраля, сообщает iXBT.com. Принимать предзаказы начнут с 7 числа этого же месяца.

Цена ноутбуков MateBook D 47 990 рублей и 44 990 рублей соответственно.