На спутнике Юпитера может существовать жизнь

Европа, одна из лун Юпитера, покрыта толстым слоем льда. Но ученые предполагают, что под этой ледяной коркой находится жидкий океан. Вполне возможно, что там может существовать жизнь. Так, состав соли, полученной из вод этого океана, оказался схожим с солевым составом Земных океанов. Об этом сообщили работники Лаборатории реактивного движения NASA и ученые из Калифорнийского технологического института.

Такой вывод специалисты сделали на основании данных, полученных с помощью космического телескопа "Хаббл". Эксперты считают, что желтые вкрапления во льду, которые обнаружены на поверхности Европы, являются кристаллами хлорида натрия.

"Хлорид натрия является основным составляющим соли, которая присутствует в океанах Земли. Наличие такого вида соли на Европе может свидетельствовать о том, что океан этой луны Юпитера, который располагается подо льдом, имеет такой же химический состав, как и Земные океаны. Это говорит о возможности существования жизни на Европе", — сообщил Кевин Хэнд, сотрудник NASA.

Однако то, что соль появилась из океана, еще нужно доказать. Ведь ее появление могло быть вызвано метеоритным ударом или по любым другим причинам. Но все же ученые имеют оптимистичный настрой. Они заявили, что их открытие является аргументом в пользу того, чтобы отправить экспедицию на спутник Юпитера.