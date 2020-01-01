В сеть слили характеристики бюджетного смартфона Redmi 9

Сегодня, 16:05

0

Image
В сеть слили характеристики бюджетного смартфона Redmi 9

В сеть слили характеристики бюджетного смартфона Redmi 9, который выйдет на рынок в 2020 году и станет преемником нашумевшей в 2019-ом модели Redmi 8. Цена нового гаджета продолжить радовать. Предполагается, что стартовать она будет с отметки в 115 американских долларов.

По сведениям инсайдеров, Redmi 9 будет отличаться от предшественника дизайном - селфи-камеру производитель врезал прямо в экран. Это конструктивное решение нашло применение при производстве младших флагманов.

На задней панели смартфона будет установлено защитное стекло. Основная камера выйдет тройной - сенсоры разрешением на 12, 8 и 2 Мп будут располагаться в вертикальную линию в левом верхнем углу задней панели.

Касательно селфи-камеры, известно, что она будет на 8 Мп.

Эксперты издания iXBT.com отмечают, что этот смартфон способен произвести впечатление дорогого. Предполагается, что выйдет он уже в первом полугодии нынешнего года. 

Redmi 9 будет оснащен однокристальной системой MediaTek Dimensity 800. Базовая версия получит 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной, а старшая столько же «оперативки», но 128 Гб флеш-памяти.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Techno News»

Лента

Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби из-за дебоша

Сегодня, 22:15

Ученые узнали, что молоко помогает снизить уровень сахара в крови при диабете

Сегодня, 21:30

В Нижегородской области семью убивает редкое генетическое заболевание

Сегодня, 20:25

Под Алуштой троллейбус повалил столб и порвал провода

Сегодня, 18:02

Хiaomi Mi 10 выйдет на рынок раньше, чем планировалось

Сегодня, 17:42

Глава Чувашской Республики извинился за выражение «мочить» журналистов

Сегодня, 17:32

Руководитель кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе

Сегодня, 16:56

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle