В сеть слили характеристики бюджетного смартфона Redmi 9, который выйдет на рынок в 2020 году и станет преемником нашумевшей в 2019-ом модели Redmi 8. Цена нового гаджета продолжить радовать. Предполагается, что стартовать она будет с отметки в 115 американских долларов.

По сведениям инсайдеров, Redmi 9 будет отличаться от предшественника дизайном - селфи-камеру производитель врезал прямо в экран. Это конструктивное решение нашло применение при производстве младших флагманов.

На задней панели смартфона будет установлено защитное стекло. Основная камера выйдет тройной - сенсоры разрешением на 12, 8 и 2 Мп будут располагаться в вертикальную линию в левом верхнем углу задней панели.

Касательно селфи-камеры, известно, что она будет на 8 Мп.

Эксперты издания iXBT.com отмечают, что этот смартфон способен произвести впечатление дорогого. Предполагается, что выйдет он уже в первом полугодии нынешнего года.

Redmi 9 будет оснащен однокристальной системой MediaTek Dimensity 800. Базовая версия получит 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной, а старшая столько же «оперативки», но 128 Гб флеш-памяти.