Хiaomi Mi 10 выйдет на рынок раньше, чем планировалось

Появилась новая информация о смартфоне Хiaomi Mi 10. Этот смартфон может выйти на рынок раньше, чем планировалось ранее.

Как сообщил инсайдер под ником Xiaomishka, который регулярно первым добывает интересные новости о продуктах Xiaomi, Redmi и не только, Хiaomi Mi 10 стоит ждать уже в феврале. Его официальная презентация может состояться 10 февраля.

Флагманский Хiaomi Mi 10 получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 865 и 108-мегапиксельную камеру. Это будет самый дешевый на рынке смартфон с такого уровня аппаратной начинкой.

Эксперты считают, что Хiaomi Mi 10 Pro может уверенно возглавить рейтинг самых лучших камерофонов. По слухам, его уже отправили в лабораторию DxOMark, где с ним ознакомятся эксперты.