Xiaomi урезала цену на самый дорогой Redmi K20 Pro Premium

Ценна Xiaomi Redmi K20 Pro Premium упала и теперь он продается с ценником в 408 долларов.

О снижении цены на самую дорогую версию Xiaomi Redmi K20 Pro Premium рассказал в соцсети Weibo вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг.

Версия Redmi K20 Pro Premium с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной флэш-памяти обойдется в 408 долларов. На старте продаж этот смартфон получил ценник в 450 долларов.

На рынок Xiaomi Redmi K20 Pro Premium вышел в сентябре минувшего года. В отличие от версии Xiaomi Redmi K20 Pro у этого смартфона стоит процессор Snapdragon 855 Plus, тогда как у более дешевой модели в комплектации Snapdragon 855.

Xiaomi Redmi K20 Pro Premium комплектуется аккумулятором повышенной емкости на 4000 мАч и функцией быстрой зарядки 27 Вт, способной обеспечить 58% зарядки за полчаса и 100% - за 72 минуты. Еще одним плюсом данного смартфона можно назвать 39-дюймовым AMOLED-дисплеем, поддержкой Sunscreen 2.0, низкой яркостью с оптимизацией цвета в оттенках серого.

Многие оценили его положительно за его тройную камеру, которая имеет широкоугольный датчик с 48 МП+13 Мп, телеобъектив с разрешением 8 Мп. Выдвижная селфи-камера Xiaomi Redmi K20 Pro Premium на 2 Мп также порадовала пользователей.

Как объяснили в компании, снижение цены – это шаг навстречу клиентам, которые бы хотели приобрести этот популярный гаджет.