Huawei обещает выпустить смартфоны 5G за 150 долларов через год

Компания Huawei собирается уже через год вывести на рынок смартфон с поддержкой сетей пятого поколения (5G) по нереально низкой стоимости - всего за 150 долларов. Более того, Ян Чаобинь, президент 5G-направления Huawei, уверен, что подешевеют и устройства других производителей.

Согласно информации сетевых источников, в 2019 компания под брендами Huawei и Honor выпустила 6,9 миллионов аппаратов, способных работать в сетях пятого поколения.

Учитывая, что спрос на такие смартфоны растет день ото дня, производство будет увеличиваться. Притом, объем поставок в компании планируют увеличить за счет выпуска именно бюджетных устройств.

Господин Чаобинь заявил, что уже до конца 2020 года появятся в продаже 5G-смартфоны всего за 150 «зеленых».

Эксперты Strategy Analytics считают, что в нынешнем году объем мирового рынка 5G-смартфонов может исчисляться 160 млн штук. Другие компании уверены, что такое количество в нынешнем году будет продано только в одной Поднебесной.