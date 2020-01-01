Huawei P40 Pro с пентакамерой показался на качественном рендере

Сегодня, 13:13

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Huawei P40 Pro с пентакамерой показался на качественном рендере

Сетевой инсайдер Эван Бласс поделился качественным рендером смартфона Huawei P40 Pro. Изображение позволяет удостовериться в том, что в качестве основной на устройстве будет пентакамера. Получит устройство и керамический корпус.

Маркировка Leica указывает, что камера смартфона способна охватить фокусное расстояние от 18 до 240 мм, а оптический зум более чем 13-кратный.

По сведениям информатора, один из пяти модулей основной камеры - перископический телеобъетив. Вырез под селфи-камеру будет сдвоенным. Производитель решил разместить его в левой части дисплея, который получил форму «водопада».

На правой части устройства расположились кнопки включения, а также регулирования громкости.

Внизу размещены порт USB Type-C и динамик разместились снизу. Обращает на себя внимание тот факт, что Huawei P40 Pro лишен стандартного разъема для наушников.

Предполагается, что модель дебютирует на рынке уже весной нынешнего года.

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