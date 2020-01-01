NASA опубликовала детальный снимок Юпитера

Сегодня, 17:21

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NASA опубликовала детальный снимок Юпитера

NASA на своем сайте опубликовала детальную фотографию поверхности Юпитера, сделанную при помощи космического аппарата «Юнона».

В кадре запечатлены завихрения облаков на северном полюсе газового гиганта в высоком разрешении.

Фото было сделано 29 октября 2018 года, во время совершения 16 облета Юпитера аппаратом «Юнона». Космический аппарат находился приблизительно в 4400 милях от облачных вершин планеты. Данные обрабатывали ученые Джеральд Эйхштадт и Шон Доран, сообщает издание u-f.ru.

 На фото видны ярко-белые «всплывающие» облака, а также антициклоническая буря, известная как белый овал.

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