Мировой океан нагревается со скоростью 5 атомных бомб в секунду

Сегодня, 11:14

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Мировой океан нагревается со скоростью 5 атомных бомб в секунду

Ученые изучили изменения, происходящие в Мировом океане, и пришли к выводу, что он нагревается с невероятно большой скоростью.
По оценке экспертов, скорость прогревания мирового океана огромна и впитываемая им энергия сопоставима с энергией атомной бомбы. Так, сейчас каждую секунду мировой океан впитывает энергию, которая равна энергии пяти атомных бомб.
Исходя из данных, которые были получены учеными, сейчас можно говорить о том, что глобальное потепление на нашей планете идет ускоренными темпами. И наиболее явно этот процесс влияет на состояние мирового океана. Он поглощает огромные объемы энергии, которые остаются в результате выбросов парниковых газов.

Поскольку с каждым годом тепловой энергии становится все больше, то и мировой океан нагревается активнее. Эксперты отметили, что с 1950 года этот год оказался самым «горячим» и это привнесло свой вклад и в потепление мирового океана. Его средняя температура стала значительно выше, побив все рекорды, которые были ранее.
Анализ показал, что в прошлом году температура всех океанов оказалась выше средних показателей за 1981-2010 годы на 0,075 градуса. Эти данные сравнили с показателями энергии, которую содержит в себе атомная бомба, пишет ЭкоВолга.
Как показали расчеты ученых, за последние 25 лет мировой океан впитал в себя энергию почти 3,6 миллиардов атомных бомб аналогичных той, которая была сброшена на Хиросиму. Такие огромные объемы энергии не могли не сказаться на живых организмах, которые в нем обитают.
К тому же, изменение состояния Мирового океана оказывает существенное влияние на климат планеты. Тайфуны и ураганы перестали быть редкими погодными явлениями, усиливаются дожди, а во многих ранее влажных регионах устанавливается более засушливая погода.

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