Huawei P40 показали со всех сторон на качественном рендере

В сети опубликовали новое рендерное изображение смартфона Huawei P40. Среди других его отличает высокое качество, благодаря чему готовящуюся к выходу новинку можно рассмотреть со всех сторон.

Инсайдер, сливший его, отметил, что получено оно было по «по отраслевым каналам». Этой информации мало для того, чтобы сделать вывод о том, будет ли оно официальным - хотя на изображении все на это указывает.

Huawei P40 отлично попозировал со всех сторон, вследствие чего можно убедиться в том, что китайский производитель оснастил свое новое детище тройной основной камерой и сдвоенной селфи-камерой.

Также несложно заметить, что у аппарата не будет стандартного разъема для наушников.

Добавим, что инсайдеры твердят о том, что презентация смартфона состоится уже в марте нынешнего года в Париже.

О характеристиках почти ничего неизвестно, кроме того, что работать он будет под управлением Android 10 с интерфейсом EMUI 10 и SoC Kirin 990.