Realme представила свою фирменную оболочку, которая создаст конкуренцию MIUI и EMUI

Компания Realme раскрыла подробности о своей фирменной оболочке Realme UI, которая призвана составить конкуренцию MIUI и EMUI. Построен интерфейс на базе РС Android 10 и оболочки ColorOS 7 для смартфонов Oppo и Reno, передает iXBT.com.

Фирменная оболочка Realme продвигается рекламщиками под слоганом Seamless Fun. Переводится это как «бесшовное веселье». Само собой разумеется, что интерфейс получил свои иконки, обои, анимацию и новые цвета, которые, как уверяет производитель, наполняют энергией и позволяют пользователям чувствовать себя моложе и беззаботнее.

Юзеры смогут сами создавать иконки, регулировать их форму и размер, регулировать прозрачность.

Realme также заготовила 11 своих фирменных обоев под цветовую гамму. Анимацию китайская компания характеризует одним словом - супер.

Realme UI основана на Android 10, а это значит, что в ней присутствуют такие важные функции, как повышенная производительность и энергосбережение.

Также реализована такая функция, как «Защита личной информации».