Все смартфоны Samsung серии Galaxy S20 получат оперативную память на 12 Гб

Сегодня, 18:31

0

Image
Все смартфоны Samsung серии Galaxy S20 получат оперативную память на 12 Гб

Абсолютно все смартфоны Samsung серии Galaxy S20 получат оперативную память на 12 и более гигабайт. Об этом сообщает издание ixbt.com со ссылкой на известного сетевого инсайдера.

Популярный в сети информатор, который делится правдивой информацией о новинках, которые готовятся к выходу, прознал новые подробности о новых флагманах Samsung Galaxy S20.

По информации Ice universe, линейка будет состоять из следующих моделей - Galaxy S20 (это так называемая базовая версия), Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. И все эти флагманские смартфоны получат внушительную оперативную память - по 12 Гб.

Отметим, что речь идет о новой памяти LPDDR5. Гигант из Южной Кореи начал выпускать ее еще в 2019 году. Если сравнивать ее с памятью предыдущего поколения - LPDDR4X - ей присуща более высокая скорость и меньший уровень энергопотребления.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Techno News»

Лента

В сериале «Мир Дикого Запада» есть предсказание о гражданской войне в России

Сегодня, 18:38

Все смартфоны Samsung серии Galaxy S20 получат оперативную память на 12 Гб

Сегодня, 18:31

Вашингтон уговаривает Пекин отказаться от иранской нефти

Сегодня, 17:39

Петербургский «Кошкиспас» подвел итоги за 2019 год

Сегодня, 17:08

Москвичка дала дочери сильнодействующий препарат, чтобы сделать ее участницей оргии

Сегодня, 16:18

Названы пять смертельно опасных аптечных чаев

Сегодня, 16:11

Онколог рассказал, почему в Санкт-Петербурге самый высокий показатель заболеваемости раком

Сегодня, 16:02

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle