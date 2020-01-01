В Microsoft порекомендовали пользователям Windows 7 сразу покупать себе новые компьютеры

Сегодня, 15:15

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В Microsoft порекомендовали пользователям Windows 7 сразу покупать себе новые компьютеры

Поддержка Windows 7 прекращается уже завтра, 14 января 2020 года. Невзирая на то, что еще 400 миллионов пользователей в мире продолжают пользоваться операционной системой, в Microsoft своего решения не меняют. Более того, данное событие компания решила использовать как средство продвижения продаж своего нового продукта.

В частности, Microsoft пользователям «семерки» не рекомендует обновляться до «десятки», а в своей статье на официальном сайте рекомендует купить новый компьютер - имеется в виду ноутбук из линейки Surface.

Эксперты компании расписывают достоинства своих фирменных устройств - легкие, быстрые, безопасные и по цене восьмилетней давности.

На сайте также уточняется, что новый компьютер лучше апдейта потому, что при переходе с Windows 7 на Windows 10 многие компоненты и драйверы могут работать некорректно.

Впрочем, это довольно распространенная практика и пользователи старых ОС часто сталкиваются с подобными сложностями.

Отметим, что Windows 7 стала безоговорочным фаворитом, обогнав по популярности даже «восьмерку». И переубедить многих пользователей «семерки» перейти на «десятку» задача трудновыполнимая. Многие из них на форумах утверждают, что будут продолжать пользоваться ОС даже без обновления в системе безопасности.

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