Смартфон Samsung Galaxy A51 выйдет в версии с 5G

Сегодня, 21:41

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Смартфон Samsung Galaxy A51 выйдет в версии с 5G

Южнокорейский гигант электроники Samsung продолжает пополнять модельные ряды своих устройств. По последней информации, будет расширена и линейка Galaxy A, хотя в конце 2019-ого она уже и была обновлена.

В декабре производитель представил смартфон среднего уровня Galaxy A51. Но на этом останавливаться не собирается и намерен вскоре представить этот аппарат в 5G-версии.

Основная модель линейки Samsung Galaxy A51 вышла на рынок под модельным номером SM-A515F, но буквально на днях компания из Южной Кореи зарегистрировала номер SM-A516N. Предположительно, принадлежит он устройству, которое будет поддерживать сети пятого поколения, сообщает издание Asfera.

Данных о технических характеристиках у инсайдеров пока нет, поэтому на данном этапе лишь строятся предположения.

Вероятно, в Galaxy A51 5G будет реализован один из двух процессоров - Exynos 5100 5G или MediaTek Dimensity 1000 5G.

Samsung Galaxy A51, напомним, построен на чипсете Exynos 9611.

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