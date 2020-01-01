Apple вознамерилась выпустить сразу два недорогих смартфона на смену iPhone SE

Сегодня, 11:26

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Apple вознамерилась выпустить сразу два недорогих смартфона на смену iPhone SE

Выхода смартфона iPhone SE второго поколения с нетерпением ожидают миллионы пользователей во всем мире, так как при всех своих достоинствах устройство еще позиционируется производителем как бюджетное. Судя по инсайдерской информации, «яблокоманов» ожидает сюрприз. В Купертино якобы решили вывести на рынок в 2020 году не один, а сразу два iPhone SE 2.

Информация об этом прошла в издании DigiTimes, которое выходит в Тайване. Авторы публикации, ссылаясь на своих информаторов в корпорации Apple, заявили, что устройств точно будет два.

Не исключено, что это всего лишь очередная «утка», но многие склонны верить этому. Если верить слухам, то производитель в сентябре 2020 готов буквально завалить почитателей новыми устройствами и собирается презентовать не менее 6-8 моделей.

Напомним, прежние утечки заявляли о том, что новый доступный iPhone получит имя iPhone 9, при этом в качестве примера для дизайна новинки выступит iPhone 8.

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