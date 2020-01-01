Смарт-часы Honor Watch Magic 2 пользуются ажиотажным спросом

В Китае дан старт продажам смарт-часов Honor Watch Magic 2. Первая партия новинки была раскуплена буквально за одну лишь минуту, сообщает издание Gizmochina.

Предшественник модели пользовался огромной популярностью на рынке Поднебесной, но производитель даже не мог предположить, что спрос на вторую модель линейки будет таким нереальным. В официальном отчете компании говорится, что всего лишь за одну минуту после старта продаж ушла вся первая партия гаджета - а это 10 тысяч экземпляров!

Много покупателей были разочарованы - они не успели купить Honor Watch Magic 2. В компании заверили, что ждать осталось недолго - вторая партия поступит в продажу уже 7 января 2019 года.

Напомним, смарт-часы Watch Magic 2 построены на платформе Kirin A1. У них имеется AMOLED-дисплей диаметром 1,39 дюйма, поддержка звонков через Bluetooth, пульсометр и другие необходимые функции.