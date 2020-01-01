Представлены беспроводные наушники Klipsch с ИИ и управлением жестами

Компания Klipsch презентовала беспроводные наушники Klipsch T10 True Wireless.

Эксперты уже говорят о том, что эти наушники не только могут успешно конкурировать с AirPods Pro и Galaxy Buds, но и на ступень выше их по многим параметрам.

Презентация Klipsch T10 True Wireless состоялась накануне выставки CES 2020. Пока разработчики держат в тайне полные технические характеристики этой новинки. Но уже известно, что они получили систему активного шумоподавления, управление жестами и даже «встроеную операционную систему с интегрированным искусственным интеллектом», пишет портал iXBT.com.



Цена таких наушников многих может шокировать. Ведь сейчас производитель говорит о том, что на рынок они попадут с ценником в 650 долларов. Но не стоит забывать, что они сочетают в себе множество инновационных технологий. Известно, что продажи этих наушников стартуют осенью 2020 года.

Ценник в 300 долларов получили True Wireless ANC. В этих наушниках тоже есть искусственный интеллект, управление жестами и активное шумоподавление. Они тоже появятся в продаже осенью. Летом на рынок выйдет спортивная версия модели Т5, ценник которой будет около 230 долларов. эти наушники получили степень защиты IP67 и функцию беспроводной зарядки.