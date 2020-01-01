С 14 января Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Уже с 14 февраля Microsoft не будет поддерживать Windows 7.

Как отмечают эксперты, то, что операционная система Windows 7 до сих пор обслуживалась, объясняется ее популярностью в корпоративном сегменте. Поэтому специально для компаний, до сих пор использующих ее в своей IT-инфраструктуре, Microsoft будет предлагать платные обновления в рамках программы Extended Security Updates (ESU), пишет 3DNews.



Так, за первый год обслуживания в рамках этой программы только за одно устройство придется заплатить 25 долларов США. Стоимость второго года составит уже 50 долларов, а третьего — 100. Обновления в рамках программы будут предоставляться до января 2023 года включительно. Получать эти обновления смогут лишь лицензией на Windows Enterprise.

Для тех пользователей, которые работают с Windows Pro, цены на обслуживание еще выше и составят 50, 100 и 200 долларов за первый, второй и третий год обслуживания соответственно.

В Windows считают, что такая схема оплаты за обслуживания «семерки» простимулирует клиентов к более быстрому переходу на актуальную сейчас Windows 10.

Напомним, ОС Windows 7 поступила в продажу 22 октября 2009 года. Она быстро стала популярной и даже сейчас доля «семёрки» составляет 26,8%.