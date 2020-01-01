Томские ученые разработали систему безопасности, способную распознавать людей по походке

В современном мире не обойтись без системы безопасности. Поэтому уже разработано множество различных систем безопасности и их усовершенствование продолжается постоянно.

Систему безопасности с искусственным интеллектом, способную определять человека по походке, лицу, отпечаткам пальцев, гаджетам, а также внедренным под кожу микрочипам, создали ученые из Томского государственного университета (ТГУ), пишет ТАСС.



Об этой системе рассказал руководитель лаборатории «Цифровая экономика» ТГУ Александр Ильин. Он сообщил, что данный проект разрабатывается уже два года и уже была запущена в работу пилотная версия системы безопасности.

«Рабочее название – «Умный столб»: на столбах устанавливаются видеокамеры, датчики. Камеры на расстоянии распознают силуэт, а искусственный интеллект, нейросеть распознает, вы это или не вы идете», - объяснил Ильин.

Теперь в планах создателей этой системы безопасности получить на нее патент. Хотя в России много схожи систем распознавания человека, но прямого аналога технологии, разработанной томскими учеными, нет. Ее плюсом является то, что она может быть адаптирована в том числе и для использования в общественном транспорте и позволит оплачивать проезд просто при помощи сканирования лица и отпечатков пальцев.