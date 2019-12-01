NASA показало испытания нового марсианского ровера

Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA недавно завершили сборку нового марсохода Mars 2020. Аппарат также успел пройти первые ходовые испытания. Еще немного - и он будет готов отправиться в путешествие к Красной планете.

По дизайну марсоход смахивает на своего знаменитого предшественника - Curiosity.

На борту Mars 2020 расположились 23 камеры, два прибора для анализа атмосферы, лазеры для изучения химического состава почвы методом пробойной спектроскопии, бур для забора проб и даже небольшой ядерный реактор. Все это пригодится для исследований, которые стартуют через год и два месяца.

В агентстве планируют запустить ровер летом 2020 года - между 17 июля и 5 августа. Точную дату запуска объявят позже.

К Марсу ровер доберется только в феврале 2021 года в кратере Джезеро. В ходе миссии «Марс-2020» ровер займется поиском окаменелостей существ, которые могут пролить свет на существование древней микробной жизни на поверхности планеты.

Благодаря оборудованию, установленному на станции, ученые смогут оценить возможности выработки кислорода. Это одна из причин, почему в NASA миссию расценивают как решающую перед стартом программы по колонизации Красной планеты.

Образцы породы, которые ровер возьмет на Марсе, будут законсервированы, а потом доставлены на Землю.