Xiaomi подтвердила огромные аккумуляторы в линейке Xiaomi Mi 10

Компания Xiaomi планирует вывести на рынок в ближайшее время парочку смартфонов с аккумуляторами не менее 4500 мАч.

Технические характеристики у этих новинок будут отличаться. Но оба смартфона будут держать заряд дольше, чем многие смартфоны, которые сейчас можно купить.

О планах Xiaomi по созданию смартфонов с огромными аккумуляторами сообщил в социальной сети Weibo один из известных китайских блогеров. Эти смартфоны будут поддерживать сотовую сеть 5G. Более дешевая версия получит дисплей частотой в 90 Герц. Более дорогой смартфон получит экран 120 Герц и аккумулятор на 5000 мАч.

Информацию о планах компании выпустить смартфоны с большой батареей подтвердил директор по продуктам Xiaomi Ван Тенг. Это могут быть модели Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro.