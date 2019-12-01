iPhone 12 Pro засветился на рендерах с шестимодульной камерой

Сегодня, 19:59

0

Image
iPhone 12 Pro засветился на рендерах с шестимодульной камерой

Презентацию смартфонов нового поколения iPhone 12 в Купертино по традиции планируют на сентябрь. Разные источники говорят о том, что линейка будет расширена до четырех моделей. О характеристиках и дизайне достоверно ничего неизвестно, но новые неофициальные рендеры дают основания полагать, что у яблочка будет не тройная камера, а с шестью модулями.

В свое время, сразу же после презентации iPhone 11, сеть наполнилась фотожабами, где пользователи сети высмеивали решения корпорации касательно модульной системы - мол, места еще полно.

Дизайнер Хасан Каймак уверен, что производитель собирается двигаться именно в этом направлении. Он выложил на YouTube рендеры и ролик, где показал предполагаемую трехмерную модель iPhone 12 Pro.

Эксперт уверен, что у нового поколения «яблочка» будет не три, не четыре, не пять, а целых шесть камер. Он не уточнил, на сколько МП будет разрешение основного модуля, а также дополнительных датчиков изображения.

Ходят слухи, что iPhone 12 (все модели) будут поддерживать сети 5G, учитывая растущий интерес к этой технологии. Apple не сомневается в будущих успехах iPhone 12 и надеется реализовать не менее 100 миллионов устройств.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Techno News»

Лента

Врачи рассказали, почему куриные яйца нужно обязательно мыть

Сегодня, 22:15

Математик объяснил, что общего у римских императоров и гаджетов

Сегодня, 20:28

iPhone 12 Pro засветился на рендерах с шестимодульной камерой

Сегодня, 19:59

Кнопочный телефон Philips E525 получил мощный аккумулятор и ОС Android

Сегодня, 19:40

Только с разрешения Киева: на Украине осудили открытие ж/д движения по Крымскому мосту

Сегодня, 18:22

Мэр Новосибирска ответил тем, кто увидел в форме катка нечто неприличное

Сегодня, 17:44

Яна Рудковская узнала о реальных причинах болезни Заворотнюк

Сегодня, 17:09

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle