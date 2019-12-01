Марсоход Mars 2020 прошел ходовые тесты

Ровер, который в рамках межпланетной исследовательской миссии «Марс-2020» отправится в следующем году в путешествие к Красной планете, успешно прошел ходовые тесты в условиях земли. Об этом сообщили в НАСА, попутно выложив в сеть видео тест-драйва марсохода.

Сообщается, что марсоход на «отлично» прошел испытания при земном гравитационном воздействии, а также показал правильную работу своего сложного радара.

Марсоход, если при подготовке полета не будет сбоев, стартует с Земли в июле следующего, 2020-ого, года. Спуститься на поверхность Марса в районе кратера Джизейро он должен 18 февраля 2021 года.

Проект Mars 2020 будет разительно отличаться от «Кьюриосити», который помог ученым разгадать много тайн красной планеты, оборудованием и оснащенностью. Специалисты характеризуют его как ультрасовременное и продвинутое. Например, у ровера будет даже свой «разведчик» - беспилотник Mars Helicopter.

Mars 2020 на первых порах будет исследовать кратер Езеро. В древности именно там находилась дельта реки. Возможно, там сохранились и следы жизни, которая гипотетически могла когда-то быть на Марсе.

К слову, Mars 2020 будет не единственным ровером на планете. Там уже работает несколько аппаратов, в том числе знаменитый «Кьюриосити». В марте 2021-го на марсианском плато Оксия высадится еще один исследовательский аппарат в рамках российско-европейского проекта «ЭкзоМарс-2020».