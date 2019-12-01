У пяти видов крокодилов выявлена способность скакать галопом

Крокодилы многим кажутся медлительными и неповоротливыми, но на самом деле они обладают недюжинной сноровкой. Когда у них возникает необходимость, как минимум пять видов этих огромных рептилий могут быстро стартовать и скакать галопом наподобие лошади. Такой вывод по итогам недавнего исследования сделали ученые.

Доныне исследователи считали, что лишь один крокодил в дикой природе обладает умением подпрыгивать вверх и бегать галопом - Crocodylus johnstoni. Он обитает в пресных реках Австралии.

Новое исследование позволило ученым убедиться в том, что такими умениями обладают гораздо больше рептилий. Зоологи установили видеокамеры в зоологическом парке во Флориде.

Записи тщательно анализировались. Особое внимание уделялось походке и бегу, а также скорости, которую развивали 42 крокодила из 15 видов. Сюда отнесли настоящих крокодилов (семейство Crocodylidae), аллигаторов и кайманов, уточняет news.ru.

Итоги оказались довольно неожиданными. Так, например, кайманы, выходя на сушу, могли бегать только рысью. Восемь видов крокодилов оказались способны к прыжкам. И только 5 видов продемонстрировали умение бегать галопом - это филиппинские, кубинские, американские, западноафриканские тонконосые и карликовые крокодилы.

Каждый из них мог развивать скорость до 18 километров в час.