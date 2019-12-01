Смартфоны Samsung и Apple признаны очень опасными для здоровья

Исследователи из США доказали, что новые модели Samsung и Apple являются опасным для здоровья человека.

Проверка Федеральной комиссии по связи США изучила, безопасны ли для здоровья человека смартфоны iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone XR, Samsung Galaxy S8, Galaxy S9 и Galaxy S10.

Оказалось, что у всех этих гаджетов превышена допустимая норма радиочастотного излучения. Наиболее высокий уровень превышения допустимой нормы давал iPhone 8. У этого гаджета показатель излучения в 5 раз выше нормы. Samsung Galaxy S8, например, показал в три раза больший уровень излучения.

На основании результатов этого исследования юридическая фирма FeganScott подготовила иск в суд на Samsung и Apple в связи с угрозой здоровья потребителей.

Стоит отметить, что в компаниях знают о превышении норм излучения данными гаджетами, но продолжают утверждать, что устройства безопасны для здоровья пользователей. Старший менеджер FeganScott Бет Феган обратила внимание на то, что в отдельных случаях превышение составляет 500%.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Феган подчеркнула, что смартфоны ведущих мировых брендов очень повлияли на образ жизни американцев. Сейчас многие взрослые и дети не выпускают гаджеты из рук. И всем этим людям, заявила Феган, не лишне знать об опасности, которой они подвергают свои жизни, пользуясь смартфонами.