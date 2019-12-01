Российские ученые напечатали и испытали барабанные перепонки

Сегодня, 10:25

Александр Зуев

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Российские ученые напечатали и испытали барабанные перепонки

Ученые Московского медуниверситета им. Сеченова готовы к внедрению в клиническую практику искусственных барабанных перепонок, напечатанных на лазерном биопринтере. Их уже успешно испытали на животных. 

Таким образом, в обозримом будущем медики получат возможность помочь пациентам с поврежденными барабанными перепонками, имеющими разрывы или отверстия. 

«Я думаю, в клиническую практику данная технология может войти в течение ближайшего десятилетия. Теоретически, при продолжении финансирования и внимании со стороны государства, искусственные барабанные перепонки могут появиться в клиниках еще раньше – в течение пяти-семи лет», – сказал агентству «Москва» директор Института регенеративной медицины университета (МГМУ) им. Сеченова Петр Тимашев. 

В настоящее время ученые намерены получить разрешение на проведение работы с пациентами-добровольцами. Этот вопрос должен разрешиться в течение года. 

Данный проект реализуется в рамках госпрограммы «Проект 5-100», который призван адаптировать отечественные университеты к европейским и мировым стандартам.

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Москва биопринтер

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