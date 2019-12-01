Российские ученые напечатали и испытали барабанные перепонки

Ученые Московского медуниверситета им. Сеченова готовы к внедрению в клиническую практику искусственных барабанных перепонок, напечатанных на лазерном биопринтере. Их уже успешно испытали на животных.
Таким образом, в обозримом будущем медики получат возможность помочь пациентам с поврежденными барабанными перепонками, имеющими разрывы или отверстия.
В настоящее время ученые намерены получить разрешение на проведение работы с пациентами-добровольцами. Этот вопрос должен разрешиться в течение года.
Данный проект реализуется в рамках госпрограммы «Проект 5-100», который призван адаптировать отечественные университеты к европейским и мировым стандартам.
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