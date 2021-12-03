ВПК: в ходе испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии выявлен ряд проблем в конструкции

Испытания танка Т-14 «Армата» в Сирии позволили специалистам Уралвагонзавода обнаружить ряд проблем в конструкции боевой машины. Об этом, ссылаясь на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе страны сообщает издание «Военно-промышленный курьер».

Процедура доработки конструкции по итогам «боевого крещения», которое в последнее время военная техника проходит на территории Сирии, - нормальная и распространенная практика.

«Т-14 не стал исключением. В ходе войсковых испытаний на территории САР был выявлен ряд проблемных решений, касающихся уровня чувствительности системы обнаружения подлетающих снарядов, оптико-локационного комплекса, силовой установки. Как говорится, война — самый лучший и непредвзятый экзаменатор», — говорится в публикации.

Всего специалистами Уралвагонзавода было внесено в конструкцию около полутора сотен технологических изменений.

Стоимость новейшего российского танка Т-14 «Армата» оценивается в 250 миллионов рублей, а это, подчеркнем, в несколько раз дешевле продвинутых западных боевых машин. Примерную цену озвучил Олег Сиенко, до 2018 года занимавший должность гендиректора Уралвагонзавода.

Еще до конца этого года или в начале следующего войска должны получить не менее двух десятков серийных боевых машин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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