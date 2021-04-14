Российская армия получит новую реактивную систему залпового огня

Вчера, 22:19

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Российская армия получит новую реактивную систему залпового огня

В России разрабатывают новую легкую РСЗО калибра 80-мм. Ее созданием занимаются в НПО «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева, где создавали реактивные системы залпового огня.

Разработка находится на стадии определения технического облика комплекса. Работы будут продолжены, если предложенные характеристики удовлетворят военных.

Исполнительный директор «Техмаша» Александр Кочкин рассказал, что представителям Минобороны была представлена концепция нового легкого РСЗО. Военные потребовали оснастить комплекс колесным шасси. Также они определили спектр задач комплекса. Опираясь на эти требования, разработчики будут создавать новую мини-систему.

Новая легкая РСЗО, которую установят на автомобили, будет использовать в качестве боеприпасов неуправляемые авиационные ракеты типа С-8 калибра 80-мм. В перспективе под новый комплекс разработают боеприпасы увеличенной мощи и дальности, пишет avia.pro.

Отметим, что в 2018 году Минобороны завершило испытания новой НАР С-8ОФП «Бронебойщик», призванной уничтожать надводные корабли и легкую бронетехнику на отдалении до 6 км. В зависимости от задачи она способна взрываться перед преградой. Эта ракета отличается от предыдущих вариантов повышенной мощностью заряда - в 5-6 раз больше от базовой версии.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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