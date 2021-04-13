Издание NI назвало причину провала советского бомбардировщика-невидимки Т-60С

Историю разработки советского передового истребителя Т-60С рассказали обозреватели The National Interest. Основные тезисы этой публикации переведены для русскоязычных читателей ФАН .

В планах советских конструкторов было создать новый бомбардировщик средней дальности на замену устаревших Су-24 и Ту-22М.

Но из-за ряда ряда контрпродуктивных конструкторских решений и достаточно больших затрат от воплощения проекта Т-60С пришлось отказаться. Тем не менее сейчас многие разработки по нему остаются засекреченными.

Эксперты отмечают, что основной особенностью Т-60С были бы изменения в геометрии качания, достигнутые в том числе за счет двухмерных векторов тяги сопел. Это позволило бы смягчить управление на высоких скоростях. Крейсерная скорость равнялась двум скоростям звука, боевая дальность — 2,2 тыс. км.

Испытания Ту-60С хотели начать в 1996 году. Но из-за распада СССР проект заморозили, а позднее Кремль и вовсе решил отказаться от него, отдав предпочтение истребителю-бомбардировщику Су-34.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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