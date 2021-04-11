NI: хитрость с модулем «Бурлак» позволит РФ быстро нарастить танковую мощь

Обозреватели The National Interest заявили о хитрости с модулем «Бурлак», который позволит России в краткие сроки нарастить танковую мощь.

Снимок танка с боевым модулем «Бурлак» недавно появился в Сети, отметили в NI. Эксперты изучили это изображение и пришли к выводу, что российские специалисты смогли внести ряд модификаций, которые существенно улучшают характеристики танка, передает ПолитЭксперт .

Работы над модулем «Бурлак» идут с 2005 года и ожидается, что программа по замене основных боевых танков в РФ должна завершиться не позднее 2025 года. Программу на некоторое время приостанавливали, но, похоже, она сейчас снова успешно реализуется.

На шасси Т-80БВМ и было установлено боевое отделение «Бурлак». У этой боевой машины более массивная башня, что отличает ее от предыдущих поколений.

Эксперты сходятся во мнении, что модернизация модуля «Бурлак» позволит провести обновление танковых подразделений, и завершится процесс обновления раньше, чем если бы было принято решение заменить все танки на новый Т-14 «Армата». Да и финансово это намного выгоднее.

Модернизация модуля «Бурлак» проводилась по нескольким направлениям. В частности, была улучшена его броня, а за счет увеличения габаритов удалось повысить безопасность экипажа. Поскольку после модернизации автопогрузчик для боеприпасов размещается снаружи, при их взрыве внутренняя часть в большей безопасности, чем в предыдущих версия.

Одной из важных особенностей УБО стало то, что эту платформу можно ставить даже на Т-80. И хотя такие танки уступают все же «Армате», проводя модернизацию, Россия оставляет себе время на то, чтобы проводить замену на Т-14 постепенно, не увеличивая финансовую нагрузку на бюджет.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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