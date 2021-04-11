NI: хитрость с модулем «Бурлак» позволит РФ быстро нарастить танковую мощь

Сегодня, 18:04

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NI: хитрость с модулем «Бурлак» позволит РФ быстро нарастить танковую мощь

Обозреватели The National Interest заявили о хитрости с модулем «Бурлак», который позволит России в краткие сроки нарастить танковую мощь. 

Снимок танка с боевым модулем «Бурлак» недавно появился в Сети, отметили в NI. Эксперты изучили это изображение и пришли к выводу, что российские специалисты смогли внести ряд модификаций, которые существенно улучшают характеристики танка, передает ПолитЭксперт

Работы над модулем «Бурлак» идут с 2005 года и ожидается, что программа по замене основных боевых танков в РФ должна завершиться не позднее 2025 года. Программу на некоторое время приостанавливали, но, похоже, она сейчас снова успешно реализуется. 

На шасси Т-80БВМ и было установлено боевое отделение «Бурлак». У этой боевой машины более массивная башня, что отличает ее от предыдущих поколений. 

Эксперты сходятся во мнении, что модернизация модуля «Бурлак» позволит провести обновление танковых подразделений, и завершится процесс обновления раньше, чем если бы было принято решение заменить все танки на новый Т-14 «Армата». Да и финансово это намного выгоднее. 

Модернизация модуля «Бурлак» проводилась по нескольким направлениям. В частности, была улучшена его броня, а за счет увеличения габаритов удалось повысить безопасность экипажа. Поскольку после модернизации автопогрузчик для боеприпасов размещается снаружи, при их взрыве внутренняя часть в большей безопасности, чем в предыдущих версия. 

Одной из важных особенностей УБО стало то, что эту платформу можно ставить даже на Т-80. И хотя такие танки уступают все же «Армате», проводя модернизацию, Россия оставляет себе время на то, чтобы проводить замену на Т-14 постепенно, не увеличивая финансовую нагрузку на бюджет. 

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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