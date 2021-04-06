В США запущен тендер на новый вездеход для Арктики

Сегодня, 22:09

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В США запущен тендер на новый вездеход для Арктики

В этом году Пентагон проведет на полигоне в Аляске тестирование новых арктических вездеходов в рамках тендера на закупку техники для эксплуатации в северных условиях. Прототипы вездеходов будут предоставлены участниками тендера: компанией Оshkosh Defense в сотрудничестве с Engineering и BAE Hagglunds - дочерней компании BAE System.

Новый вездеход должен обеспечивать перевозку в экстремальных холодных погодных условиях до девяти человек, экстренно эвакуировать раненых и служить грузовой платформой или командной машиной.

Участники тендера предоставят прототипы до 14 июня. Тестирование техники пройдет в условиях низких температур на полигоне с августа по декабрь.

Победителя назовут в третьем квартале 2022 года, после чего вездеход будет запущен в серийный выпуск. В планах Пентагона закупить 110 вездеходов. Число машин будет увеличено до 163.

Новый вездеход американская армия получит на замену арктических машин подразделений SUSV, являющихся версией шведской машины Hagglunds Bv 206. Устаревшие вездеходы будут выведены из эксплуатации с 2023 года.

Как заявили в Пентагоне, армии нужны современные арктические вездеходы для противостояния Китаю и России. Новая техника позволит американцам увеличить свое присутствие в Арктике и нивелировать доминирование России и Китая.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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