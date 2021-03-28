Итальянский вертолет Leonardo AW169 так и не взлетел: видео

Сегодня, 15:04

Александр Зуев

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Итальянский вертолет Leonardo AW169 так и не взлетел: видео

С новым вертолетом Leonardo AW169 (UH-169A), купленным Италией для нужд Финансовой гвардии, 27 марта в аэропорту Больцано случилась авария. По кадрам опубликованного в Сети видео  можно понять, что экипаж вертолета выполнял рулежку по взлетному полю, постепенно наращивая обороты двигателя. Судя  по всему, в этот момент произошел перекос винтов,  из-за чего вертолет потерял устойчивость и рухнул на землю, забросав территорию техническими фрагментами.

 

В момент  аварии на взлетном поле находились два техника. Один из них успел удалиться с места аварии, а второй – взял огнетушитель. Однако, к счастью, все закончилось без тяжелых последствий. Экипаж вертолета отделался ушибами.

Надо сказать, что  это не первый инцидент, который произошел за прошедшую неделю в мировой авиации. В трех случаях погибли люди. Речь идет о гибели трех членов экипажа российского бомбардировщика Ту-22М3. Это произошло по причине нештатного срабатывания катапульты. А в Мексике рухнул легкомоторный самолет Cessna 401, который задел линии электропередач, погибли шесть человек. Также два пилота погибли  при столкновении в небе двух истребителей F-5E тайваньских ВВС.

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