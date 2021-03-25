Военный эксперт Кошкин дал оценку маневрам атомных подлодок ВМФ РФ в Арктике

Сегодня, 20:04

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Военный эксперт Кошкин дал оценку маневрам атомных подлодок ВМФ РФ в Арктике

Военный эксперт и обозреватель Андрей Кошкин дал высшую оценку маневрам российских атомных подлодок в Арктике — по его словам, одновременное всплытие 3 единиц подлодок ВМФ РФ из-под льда толщиной около метра на расстоянии 300 метров друг от другом является «высшей степенью мастерства». Об этом пишет «ИА Красная Весна».

О синхронном всплытии из-под толщи льда трех атомных подлодок в ходе военных учений «Умка — 21» сообщили в Министерстве обороны России — маневры проводились возле архипелага Земли Франца Иосифа. Вследствие того, что радиус всплытия российских подлодок составлял всего 300 метров, успешность такой тренировки означает огромную важность — как с военной, так и политической точки зрения. 

Эксперт Андрей Кошкин прокомментировал, что данное событие безусловно войдет в историю ВМФ России. 

«Это продемонстрировало не только потрясающие технологические возможности российских подводных лодок, но и показало, как российский флот уверенно контактирует друг с другом. Ведь для успешного синхронного всплытия подлодки должны были провести очень плотное маневрирование подо льдом», - отметил военный аналитик. 

Андрей Кошкин подчеркнул, что Россия в очередной раз продемонстрировала, что способна контролировать Северный морской путь на самом высоком уровне и пристально наблюдать за всеми передвижениями кораблей стран НАТО. 

«Нанесение ядерного удара через Северный полюс считается наиболее кратчайшим до наших противников. Именно поэтому отработка таких маневров носит важнейшее стратегическое значение», - добавил Кошкин.

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