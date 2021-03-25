Издание Sohu: Российские подлодки проекта «Ясень» создадут проблемы ВМФ США

Сегодня, 17:39

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Издание Sohu: Российские подлодки проекта «Ясень» создадут проблемы ВМФ США

Военные обозреватели китайского издания Sohu считают российскую атомную подлодку (АПЛ) проекта «Ясень» самой технологичной в мире. С такой техникой Россия способна создать угрозу спокойствию американского флота. 

До конца этого года арсенал российского ВМФ должен пополниться новейшими атомными субмаринами типа «Ясень» - «Казанью» и «Новосибирском». По мнению китайского издания, «Ясени» обладают поразительной боеспособностью и в недалеком будущем станут для США реальной проблемой. 

«Подводные лодки типа «Ясень» считаются одними из самых передовых в мире. Экипаж этих боевых единиц состоит всего из 90 человек, что свидетельствует об их высокой автоматизации», — указали авторы Sohu.

По их словам, российская субмарина этого типа имеет ряд преимуществ даже в сравнении с подлодками США: практически идеальная бесшумность, большая глубина погружения, мощное вооружение, а также высокая степень автоматизации. «Ясень» запросто может наносить удары даже по наземным целям.

«Будучи современными многоцелевыми ударными атомными подводными лодками, они способны не только бороться с субмаринами и надводными кораблями противника, но и наносить удары по наземным целям. Россия также сможет их использовать для урегулирования различных региональных кризисов и для решения своих глобальных геополитических задач», — пишут в Sohu.

Уже не единожды субмарины проекта «Ясень» обсуждались военными специалистами с Запада, при этом их сравнивали с американскими подлодками типа USS Seawolf. И не всегда сравнение было в пользу последних.

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