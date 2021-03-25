Командир подлодки «Великий Новгород» рассказал, как происходит стрельба «Калибрами»

Сегодня, 15:59

Ольга Громова

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Командир подлодки «Великий Новгород» рассказал, как происходит стрельба «Калибрами»

Для того чтобы осуществить залп ракетами «Калибр», подводная лодка принимает подводное положение и уходит на глубину. После того, как она выходит на нужный курс, производит стрельбы. Об этом в эфире программы «Военная приемка», которая выходит на телеканале «Звезда», рассказал командир российской подлодки «Великий Новгород» Денис Сопин.

По его словам, к самой ракете добавлена торпедная часть, которая, собственно, выводит ее из воды на заданный курс.

«Ракета «Калибр» представляет собой ракетную торпеду, сначала производится пуск торпеды, после чего удаляется часть торпедная и дальше ракета следует по воздушным участкам, как ракета», - поведал собеседник тележурналистов.

Сопин добавил, что экипаж совершенно не ощущает запуск ракетных торпед внутри самой субмарины - никакой там тряски, шума или чего-то в этом роде не наблюдается.

«Физических ощущений никаких нету, есть только радость за выполнение поставленной задачи», - признался подводник.

Необходимо отметить, что «Великий Новгород» осуществляла реальный пуск ракет «Калибр». Все залпы были проведены по объектам, принадлежащим террористам в Сирии.

В общей сложности субмариной проведены 14 ракетных пусков в нескольких залпах.

Подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», к коим относится и «Великий Новгород», западные моряки прозвали «Черной дырой». Прозвище за ними закрепилось из-за чрезвычайной скрытности, незаметности и бесшумности.

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