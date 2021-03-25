Стратегический тяжелый стелс-бомбардировщик B-2 Spirit в США назвали «королем неба»

В мире много разных бомбардировщиков, но только один самолет имеет право называться «королем неба» - и это тяжелый «стелс» B-2 Spirit. В этом уверены обозреватели авторитетного американского журнала The National Interest.

В статье подчеркивается, что по техническим характеристикам этот бомбардировщик равных себе не имеет. Хотя он и не может считаться новейшим самолетом. B-2 Spirit, который в свой первый полет отправился еще в далеком 1989 году, авторы назвали очень грамотно спроектированным. Команда, которая занималась его проектированием, применила стелс-технологии, которые позволяют самолету проникать незамеченным на территорию противника.

Бомбардировщик отлично себя показал при нанесении бомбовых ударов по Сербии, а также в Ираке, Афганистане и Ливии.

Миссии длительностью более 40 часов для этого самолета обыденные.

«Больше всего пилоты B-2 сосредотачиваются на том, чтобы быть готовыми выполнить маневр, поскольку они часто первыми наносят удар в конфликте высокой интенсивности», — говорится в публикации.

Авторы также называют самолет экономичным, хотя здесь можно и поспорить.

B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в истории всего авиастроения. Стоимость одного бомбардировщика без оружия и оснащения один миллиард долларов. С оружием и оснащением его цена увеличивается вдвое - до двух миллиардов.