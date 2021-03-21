В России создадут многоракетный перехватчик

Для борьбы с гиперзвуковыми нужно совершенно новое оружие. Использование многоракетных перехватчиков станет решением проблемы борьбы с гиперзвуковыми противокорабельными ракетами (ПКР). Такую мысль высказал в публикации «Военно-промышленного курьера» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. Как пишет автор статьи, переход к промежуточным носителям ракет воздушного боя, когда вместо обычной боевой части на ракету устанавливается несколько малых субракет, может стать перспективным направлением развития ракетного оружия «воздух-воздух» сверхбольшой дальности.

Использование многоракетных перехватчиков вместо ракет Standard Missile 6 (SM-6) на американских кораблях типов Ticonderoga или Arleigh Burke позволяет с высокой вероятностью отразить удар небольших групп гиперзвуковых ПКР, пишет vpk-news.ru .

Таким образом, Сивков отреагировал на проект LongShot Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона по созданию запускаемого с истребителя беспилотника, который используется в качестве носителя ракет класса «воздух-воздух».

Как написал в феврале американский журнал Popular Mechanics, появление подобного оружия обусловлено тем, что новое поколение российских и китайских истребителей и ракет быстро меняет правила игры. В публикации упоминаются китайская ракета PL-15 истребителя J-20 и российская Р-37М самолета Су-57.

Как отмечает издание, по дальности американские ракеты AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, уступают китайским и российским. Но журнал уверяет, что проект «LongShot может все изменить».