Пентагон столкнулся со множеством проблем при разработке гиперзвукового оружия

Сегодня, 13:19

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Пентагон столкнулся со множеством проблем при разработке гиперзвукового оружия

Newsweek: Пентагон столкнулся со множеством проблем при разработке гиперзвукового оружия.

Успехи, которые демонстрирует Россия в сфере гиперзвукового вооружения, не дают покоя американцам. Всеми силами США пытаютcя догнать ее по этой части. Об этом сообщает «ПолитРоссия», ссылаясь на американских журналистов из Newsweek.

Из последнего - Счетная палата правительства США, опасаясь, что текущее состояние дел оставит страну без оружия, которое способно предопределить исход противостояний в будущем, требует от Пентагона пересмотра концепции своих передовых программ по разработке гиперзвукового оружия.

«В США нашли 70 проектов, связанных с разработкой гиперзвукового оружия, на которые пришлось инвестировать около 15 миллиардов долларов с 2015 по 2024 финансовый год», — отметили в Newsweek.

Так, было внесено предложение реорганизовать структуру гиперзвуковых исследований, пока большие проблемы окончательно не угробили эти разработки. По мнению экспертов, необходимо четкого разграничить в стране руководящие роли, ответственность и полномочия.

На сегодняшний день в США реализуются две программы по созданию наступательного гиперзвукового вооружения и изучают, как в будущем можно применить эти системы в целях защиты страны государства от внешних атак. Так, совсем недавно был совершен первый, причем, успешный, полет Common-Hypersonic Glide Body - проект, над которым ведут совместные работы армия и флот США. Гиперзвуковое оружие морского базирования в Пентагоне рассчитывают принять на вооружение к 2023 году, а к 2024 — ракету, запускаемую с подводных лодок. Параллельно идет работа над собственным проектом - ракетой быстрого реагирования воздушного базирования AGM-183A, поставки которой намечены на 2022 год.

«Россия уже ввела в эксплуатацию два вида гиперзвукового оружия. Когда в 2018 году российский президент Владимир Путин анонсировал несколько новых проектов в сфере вооружения, он назвал гиперзвуковые системы непобедимым оружием, из-за которого существующие баллистические ракеты перестанут функционировать», — отметили американские обозреватели Newsweek.

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