В Сети появились кадры со стрельб улучшенной гусеничной версии «Града»

Китайская армия получила реактивные системы залпового огня PHZ-11. В Сети появился ролик с кадрами учебных стрельб этой артиллерийской системы.

Известно, что внешне китайские РСЗО похожи на американские М270 MLRS, так как сконструированы на гусеничном шасси с более высокой проходимостью. В системе расположена защищенная бронированная кабина для троих военнослужащих. Там же находится электронное оборудование для прицеливания.

Китайские системы отличаются от западных аналогов в калибре боеприпасов. Китайские пусковые установки используют 122-мм градовские снаряды, в отличие от 227-мм на Западе. Дальность стрельбы PHZ-11 достигает 40 тысяч метров. Особенностью реактивной системы является модульность боевой машины. Использованные контейнеры во время перезарядки заменяются посредством специального оборудования, пишет rg.ru .

Управление подразделениями РСЗО осуществляется командиром, который находится в отдельной машине, имеющей прицельные приспособления на подъемном механизме и разведывательные дроны.