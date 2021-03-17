Военный эксперт Коротченко раскрыл, почему НАТО боится «исчезнувшую» подлодку РФ

Военный аналитик и эксперт Игорь Коротченко пояснил, каковы причины опасения НАТО насчет «исчезнувшей» российской подлодки Б-237 «Ростов-на-Дону». Специалист отметил, что погружение подлодки в Средиземном море вызвало серьезное беспокойство Вашингтона, поскольку на борту субмарины находилось мощное вооружение, передает «Пятый канал».

«Исчезновение» российской подлодки в Средиземном море может потенциально нести в себе угрозу для США — такое мнение выразили в Вашингтоне, предполагая, что на борту субмарины находилось новейшее ядерное вооружение. Эксперт Игорь Коротченко отметил, что опасения США вполне имеют под собой основание, особенно учитывая тот факт, что российские подлодки практически невозможно заметить из-за их высокой малошумности — гипотетически субмарина Б-237 «Ростов-на-Дону» может приблизиться вплотную к американским берегам, оставаясь абсолютно незамеченной.

«В силу этих причин вполне естественно, что западные страны рассматривают данный тип подлодок как угрозу для себя. В данном случае, если они не собираются воевать с Россией, то никакой угрозы не существует», - прокомментировал эксперт.

Игорь Коротченко подчеркнул, что сам факт незаметного для американцев вхождения российской подлодки в Средиземное море говорит о превосходных характеристиках современных подводных лодок, которыми располагает Военно-морской флот России.