Военный эксперт Коротченко раскрыл, почему НАТО боится «исчезнувшую» подлодку РФ

Сегодня, 20:04

0

Image 16+
Военный эксперт Коротченко раскрыл, почему НАТО боится «исчезнувшую» подлодку РФ

Военный аналитик и эксперт Игорь Коротченко пояснил, каковы причины опасения НАТО насчет «исчезнувшей» российской подлодки Б-237 «Ростов-на-Дону». Специалист отметил, что погружение подлодки в Средиземном море вызвало серьезное беспокойство Вашингтона, поскольку на борту субмарины находилось мощное вооружение, передает «Пятый канал».

«Исчезновение» российской подлодки в Средиземном море может потенциально нести в себе угрозу для США — такое мнение выразили в Вашингтоне, предполагая, что на борту субмарины находилось новейшее ядерное вооружение. Эксперт Игорь Коротченко отметил, что опасения США вполне имеют под собой основание, особенно учитывая тот факт, что российские подлодки практически невозможно заметить из-за их высокой малошумности — гипотетически субмарина Б-237 «Ростов-на-Дону» может приблизиться вплотную к американским берегам, оставаясь абсолютно незамеченной. 

«В силу этих причин вполне естественно, что западные страны рассматривают данный тип подлодок как угрозу для себя. В данном случае, если они не собираются воевать с Россией, то никакой угрозы не существует», - прокомментировал эксперт. 

Игорь Коротченко подчеркнул, что сам факт незаметного для американцев вхождения российской подлодки в Средиземное море говорит о превосходных характеристиках современных подводных лодок, которыми располагает Военно-морской флот России.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Военный эксперт Коротченко раскрыл, почему НАТО боится «исчезнувшую» подлодку РФ

Сегодня, 20:04

Эксперт по стрелковому вооружению счел украинскую снайперскую винтовку полукустарным изделием

Сегодня, 16:24

The National Interest назвал самое смертоносное оружие ВМС США

Сегодня, 15:44

ВМС США получат модернизированную крылатую ракету Томагавк

Вчера, 18:39

Российский «Гром» в паре с истребителем Су-57 впечатлил американские СМИ

Вчера, 07:49

Военный эксперт Сивков раскритиковал «новую» украинскую ракету времен СССР

17-03-2021, 15:49

Новейшая российская зенитная СВЧ-пушка станет супероружием турецких дронов

14-03-2021, 14:19

Американские военные за сутки в Средиземном море потеряли вторую российскую подводную лодку

14-03-2021, 09:24

В Белоруссии создали уникальный зенитно-ракетны комплекс малой дальности

12-03-2021, 08:29

В Китае раскрыли боевые возможности «украинской Арматы»

11-03-2021, 22:04

У ВС России есть преимущества перед искусственным интеллектом армии США

11-03-2021, 19:34

Ядерную ракету с надувным обтекателем показали на видео

10-03-2021, 12:44

Билл Гейтс заявил о строительстве нескольких АЭС нового поколения

10-03-2021, 09:24

ВМС Китая получили на вооружение новый эсминец «Лхаса»

8-03-2021, 19:14

США испытывают лазерные пушки для истребителей

7-03-2021, 13:04

NI: РФ следует ускориться с разработкой истребителя шестого поколения

7-03-2021, 10:04

Дальнобойность гиперзвуковой ракеты «Циркон» увеличилась до 1500 километров

5-03-2021, 15:09

Пентагон создает датчик для обнаружения воздействия микроволнового оружия

4-03-2021, 10:59

БПЛА «Охотник» станет прорывом для сферы беспилотников РФ

4-03-2021, 09:39

В РФ рассказали о «картинном» авианосце

3-03-2021, 23:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров