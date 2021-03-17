The National Interest назвал самое смертоносное оружие ВМС США

Сегодня, 15:44

Александр Зуев

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The National Interest назвал самое смертоносное оружие ВМС США
Пистолет Mark 23

Эксперты издания The National Interest составили рейтинг самого смертоносного оружия Военно-морских сил США, лидером которого стал надежный пистолет Mark 23, созданный немецким производителем H&K USP.

Он получил вместо 9-миллиметровых патронов боеприпасы 45 ACP. Вторую позицию эксперты отвели многоцелевым атомным субмаринам Columbia, которые могут претендовать на звание лучших подводных лодок планеты. Пентагон планирует оснастить их баллистическими ракетами Trident, пишет lenta.ru.

От подлодок по смертоносности немного отстает снайперская винтовка Barrett M82, которая оказалась на третьем месте в рейтинге из-за массивных патронов 50 BMG. Это оружие способно поражать цели на расстоянии до 1,8 тысячи метров. А истребитель пятого поколения F-35C Lightning II занял лишь последнее четвертое место в рейтинге.

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