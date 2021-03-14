ВМС США получат модернизированную крылатую ракету Томагавк

Сегодня, 18:39

Александр Зуев

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ВМС США получат модернизированную крылатую ракету Томагавк

Американская военно-промышленная компания Raytheon готовится поставить ВМС США крылатые ракеты Tomahawk Block V — модернизированную версию классической крылатой ракеты, предназначенной для поражение морских целей. В планах Пентагона направить корабли, вооруженные новыми боеприпасами, в Черное море, а также в Восточное Средиземноморье и Тихий океан выполнять патрульные миссии.

Обновленные ракеты Tomahawk Block Va и Block Vb отличаются от предыдущих версий  радиусом действия, который превышает 1,6 тысячи километров. Особенностью ракет являются инновационные боеголовки с повышенной проникающей способностью.

Пользователи  Сети в своих комментариях высказали мнение о том, что Россия должна  дать достойный ответ на действия США. Москве стоит заняться разработкой военных баз на Кубе и в Венесуэле, считают  они.

Tomahawk Block V планируется выпускать в двух вариантах. Первый вариант с индексом Block Va будет оснащен многоканальной системой наведения для поражения надводных целей, второй вариант с индексом Block Vb - для поражение наземных целей. Его оснастят проникающей боевой частью, обладающей  повышенными фугасными возможностями. 

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