ВМС США получат модернизированную крылатую ракету Томагавк

Американская военно-промышленная компания Raytheon готовится поставить ВМС США крылатые ракеты Tomahawk Block V — модернизированную версию классической крылатой ракеты, предназначенной для поражение морских целей. В планах Пентагона направить корабли, вооруженные новыми боеприпасами, в Черное море, а также в Восточное Средиземноморье и Тихий океан выполнять патрульные миссии.

Обновленные ракеты Tomahawk Block Va и Block Vb отличаются от предыдущих версий радиусом действия, который превышает 1,6 тысячи километров. Особенностью ракет являются инновационные боеголовки с повышенной проникающей способностью.

Пользователи Сети в своих комментариях высказали мнение о том, что Россия должна дать достойный ответ на действия США. Москве стоит заняться разработкой военных баз на Кубе и в Венесуэле, считают они.

Tomahawk Block V планируется выпускать в двух вариантах. Первый вариант с индексом Block Va будет оснащен многоканальной системой наведения для поражения надводных целей, второй вариант с индексом Block Vb - для поражение наземных целей. Его оснастят проникающей боевой частью, обладающей повышенными фугасными возможностями.