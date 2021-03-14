Российский «Гром» в паре с истребителем Су-57 впечатлил американские СМИ

Сегодня, 07:49

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Российский «Гром» в паре с истребителем Су-57 впечатлил американские СМИ

Эксперты авторитетного американского журнала The National Interest высоко оценили новый российский ударный беспилотник «Гром», который применяется совместно с истребителем пятого поколения Су-57. По их мнению, данное сочетание позволит ВКС России осуществлять уникальные боевые операции. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Как сообщил американский обозреватель Марк Эпископос, недавно Россия сообщила о своей новой разработке – боевом беспилотном летательном аппарате «Гром». Данная техника оснащена многоканальной системой управления, что позволяет дрону совершать совместные полеты с роем из 10 БПЛА «Молния», которые идут в комплекте.

«Молнии» чаще всего применяются для разведывательных и ударных операций», - объяснил автор статьи.

Уникальность нового «Грома» в том, что во время боевых операций он может обмениваться необходимой информацией с сопровождающими дронами «Молния».

Также Эпископос отметил, что российский беспилотник может осуществлять операции в сопровождении истребителя Су-57, где первый будет способен наносить ракетные удары по наземной и воздушной технике.

Журналиста особенно впечатлила парная работа «Грома» и Су-57, так как беспилотник может брать на борт несколько боевых ракет и бомб для ударов по наземным целям.

«Российский БПЛА «Гром» способен нести огромный спектр оружия, куда входят и ракеты класса «воздух-поверхность» Х-38, а также новая умная авиабомба «Изделие 85», - заключил Эпископос.

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