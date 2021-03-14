Военный эксперт Сивков раскритиковал «новую» украинскую ракету времен СССР

Сегодня, 15:49

Анна Лисова

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Военный эксперт Сивков раскритиковал «новую» украинскую ракету времен СССР
Военный аналитик Константин Сивков

Военный аналитик Константин Сивков рассказал о том, что украинские ракеты «Нептун» на самом деле являются модификацией одной из разработок времен СССР. Он не сомневается, что Россия может легко защититься от этих ракет. 

В интервью Общественной службе новостей он поставил под сомнения восторженные комментарии украинских военных экспертов касательно высоких боевых качеств ракеты «Нептун». Никаких «уникальных достоинств», о которых заявляют они, у этой ракеты нет, уверен Сивков. 

«Эти ракеты, конечно, представляют угрозу для России, которая не является фатальной, украинцы просто преувеличивают», — заявил Сивков.

Он уверен, что российские средства ПВО без проблем отразят атаку этими ракетами, ведь они уже доказали свою эффективность даже касательно американских «Томагавков». 

Ранее о том, что украинская крылатая ракета «Нептун» уже устарела, заявлял и профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев. 

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