Новейшая российская зенитная СВЧ-пушка станет супероружием турецких дронов

Новейшая зенитная СВЧ-пушка, прототип которой испытывают российские военные, может оказаться самым эффективным средством борьбы с беспилотниками. Известно, что эффективная дальность поражения целей прототипом составляет 5 километров, но серийная версия СВЧ-пушки сможет поражать цели на дистанциях до 20 километров.

Не исключено, что такие комплексы российская армия возьмет на вооружение к 2025 году. СВЧ-пушки смогут поражать дрон мощным СВЧ-импульсом, и для этого не потребуется высокая точность, пишет avia.pro . На сегодня турецкие ударные беспилотники Байрактар считаются эффективными, хотя они оказались бесполезными против российских ЗРПК «Панцирь», которые и не гарантировали своевременное обнаружение и поражение целей. Но зенитные СВЧ комплексы способны будут отразить даже массированную атаку дронов.